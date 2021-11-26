Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.





Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında konuşan Erdoğan, "Faize halkımızı ezdirmeyeceğiz. Faiz düşecek, ekonomi programından dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.





Konuşmasında CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Hep yalan, yanlış iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmiştir. Ülkenin ve milletin ihtiyacı eser siyasetidir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın notunuzu öyle verin" diye belirtti.





Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:





"Milletimizin değerleri, hayat tarzı üzerinden istismar siyaseti yapanların ne bu şehre, ne bu ülkeye en küçük faydası olmamıştır. Hep yalan, yanlış iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmiştir. Ülkenin ve milletin ihtiyacı eser siyasetidir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın notunuzu öyle verin.





Geçtiğimiz haftalarda gençlerimizle bir araya geldiğimizde kütüphanelerin 24 saat açık olacağını söylemiştim. Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan Tekel Fabrikası'nı içinde kütüphanesi de olan kültür sanat merkezi haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye. Bu faizler düşecek, düşecek! Biz yüksek faize halkımızı da, çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz.





Bizim tek hedefimiz insanımızın işine, aşına, geleceğien sahip çıkmaktır. Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş ve para baronlarının şantajlarıymış, bunların hiçbiri bizim için insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir. İşte bunun için dünyada gelişmekte olan ülkeler üzerinde yıllarca oynanan enflasyonu yükseltip faizleri artırarak ekonomiyi sıcak paraya boğup sonra faizler ve kurlar düşünce yüzde 40, yüzde 50 kârlarla çıkma oyunlarının önüne geçecek adımları attık.





Bu politikayı tersine çevirmek için küresel tetikçilerden medyaya kadar ellerindeki tüm silahları devreye soktular. Türkiye'nin önünü kesmek için atılan her adımın bir bedeli var. Birileri bu bedeli bir süre öder ama sonra dönüp kendi işine bakar. Bizim mandacı iktisatçılar ve siyasetçiler de kabak gibi ortada kalır."