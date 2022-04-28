Erdoğan'dan yeni 'Gezi' yorumu: AİHM'lik iş kalmadı, bitti o iş!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.





"AİHM'LİK İŞ KALMADI" Gezi Parkı davasından çıkan son kararı değerlendiren Erdoğan şöyle konuştu: "Bunlar uluslararası hukuku bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı. Bitti o iş. Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası yok. AİHM alacak, bakacak, hüküm giydi diyecek. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu? Özellikle yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran, ki bunun bedelini ödeyecektir. Olay budur."





YARGITAY'IN MAN ADASI KARARINI GÖRMEZDEN GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ifadeleriyle ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Tabii bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasındaki başındaki ağababası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse, aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Bunlarla aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimse avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olanlar var olmayanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız çalışmasını yapıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Aynı şeyi, avukatlarımız davaları açacaklar. AİHM'le ilgili olan konular" ifadelerini kullandı.











