Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni kara harekatı açıklaması: Bizim için en uygun vakitte... /23 Kasım 2022 13:23

Erdoğan'dan yeni kara harekatı açıklaması: Bizim için en uygun vakitte...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Uçaklarla, toplarla, SİHA’larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz” diye konuştu.

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Daha önce kara harekatının sinyallerini veren Erdoğan grup toplantısında yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamasından satır başları şu şekilde: 

*Çözüm sürecinden sonra taban desteğini kaybeden, Kuzey Irak’taki varlığı gerileyen örgüt tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını ifade etmek isterim.

*Uçaklarla, SİHA’larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Güney sınırlarımızın tamamını bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız daha güçlüdür.

*Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rifat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıban başı yerleri bir bir halledeceğiz.

*Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. O beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır.

“MESAJIMIZ GAYET NET: BAŞARAMAYACAKSINIZ”
*Bizim de kendimize göre bir oyun planımız var, milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Türkiye’yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız.



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