Erdoğan'dan yeni kara harekatı açıklaması: Bizim için en uygun vakitte...

Daha önce kara harekatının sinyallerini veren Erdoğan grup toplantısında yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamasından satır başları şu şekilde:





*Çözüm sürecinden sonra taban desteğini kaybeden, Kuzey Irak’taki varlığı gerileyen örgüt tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını ifade etmek isterim.





*Uçaklarla, SİHA’larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Güney sınırlarımızın tamamını bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız daha güçlüdür.





*Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rifat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıban başı yerleri bir bir halledeceğiz.





*Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. O beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır.





“MESAJIMIZ GAYET NET: BAŞARAMAYACAKSINIZ”

*Bizim de kendimize göre bir oyun planımız var, milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Türkiye’yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız.













