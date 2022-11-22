AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.







Daha önce kara harekatı için yeşil ışık yakan Erdoğan yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Biz bu kutlu mücadeleyi verirken, büyük ve güçlü Türkiye'yi engelleme çabaları da sürüyor. Asırlardır bu millete ihanet edip de sonrasında iflah olan kimse yoktur. Taksim'de gerçekleştirilen alçak saldırıya cevabımızı terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. Kendilerini en güvenli hissettikleri yerlerde başına yağan bombaları hazmedemeyen teröristler bu kez de sınırda sivil insanları hedef aldı. 4 yaşında çocuk ya. 4 yaşında şehdimiz, 22 yaşında öğretmenimiz şehit oldular.





Ülkemiz sınırlarına saldırıların kaynağını biliyoruz. Bu teröristlerin kimliklerini biliyoruz. Aynı zamanda bu teröristleri kimlerin silahlandırdığını biliyoruz. Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması için üzerimize düşeni yerine getirdik. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır, o da kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir.





"BU GÜVENLİK NEREDEN BAŞLAYACAKSA ORAYA KADAR GİTMEK HAKKIMIZ"

Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır, o da kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek hakkımızdır. Bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla teröristlerin ensesindeyiz. En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız."