Erdoğan'dan yeni Katar açıklaması geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Türk Askeri Birliği'nde yaptığı konuşmada "Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz" dedi. Erdoğan'ın Katar Emiri el Sani ile yaptığı görüşmede 7 anlaşma imzalandı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar'da Türk Askeri Birliği'nde konuştu. Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani'nin Katar Emirlik Divanı'ndaki görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar için tören gerçekleştirildi.





Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı:





- ?Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı Ortak Bildirisi





- Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı





- Ticareti Kolaylaştırmak ve Tüketicinin Korunmasını Sağlamak Üzere Laboratuvar Kurulum Projesi İşbirliği Konusunda Ortak Niyet Beyanı





- Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması





- Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptı





- Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi İdaresi Arasında Mutabakat Zaptı





- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar Yatırımı Destek Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı





Törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.





İmza töreninin ardından konuşan Erdoğan şunları söyledi:





"Katar’ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız.





Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir.





Kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak.





Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı."