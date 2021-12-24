Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'dan yeni 'kripto para' açıklaması /24 Aralık 2021 20:03

Erdoğan'dan yeni 'kripto para' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir dünya ekonomi piyasalarının da artık kanıksadığı bir durum haline gelen kripto paralar konusunda bir açıklamada bulundu. Erdoğan, ''Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız'' dedi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi basını temsilcileriyle buluştu.

Toplantıda kripto para konusuna ilişkin konuşan Erdoğan, ''Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız'' dedi.

''MERKEZ BANKASI OLDUĞUNU GÖRECEK''

Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat için ise, "Vatandaş parasının garantisinin hazine garantörunun Merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, toplantı öncesi yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

''Döviz kurunda bir süredir anormal dalgalanma yaşadık. Uzunca bir müddet kurdaki dalgalanmaya faizi yükselterek durdurmak yönünde baskılara maruz kaldık. Kendi arkadaşlarımız arasında aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf ediyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Paketi açıklayınca kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan yeni 'kripto para' açıklaması Sonraki Haber >>

Tanıklar Aranıyor

Tanıklar Aranıyor

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Başkandan tepki çeken sözler

Başkandan tepki çeken sözler

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:09:55