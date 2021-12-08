Erdoğan'dan 'yeni kur' açıklaması

MECLİS’TEKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ





- Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürle eden bir milletvekilinin şokunu atlatamamışken, bu defa da Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır.





- Üstelik bu edepsizlik Meclis'in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Herkes yüce Meclis’e saygı göstermelidir.





- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin asaletine, nefasetine, nezaketine, nefasetine, izzetine velhasıl bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir.





YENİ EKONOMİ MODELİ





- Ülkemizi istihdam ve büyümeyle ileri taşıyacağız. Küresel ekonomideki belirsizlikler ortadan kalktıkça önümüzü daha iyi göreceğiz.





- Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız.





“BİZ NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ”





- Biz ne yaptığımızı, nasıl yapacağımız, ne elde edeceğimizi de biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.





- Geçmişte Türkiye başkalarının reçeteleriyle sıkıntılarını çözmeye çalışırken bu kez kendi hikayemizi yazıyoruz.





ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI





YASTIK ALTI ÇAĞRISI





- Bankada, yastık altında, kasasında parası, dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Fiyat ve kur artışlarının yol açtığı dalgalanma bir süre sonra mutlaka duracaktır.





FAHİŞ FİYAT AÇIKALAMASI





- Özellikle fahiş fiyat artışları konusundaki her şikayeti dinliyor, her sıkıntıyı ciddiyetle takip ediyoruz. Tüm bakanlık, kurum, belediyelerimize talimat veriyorum.





- Girdi maliyetlerindeki, kurlardaki yükselişlerle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan bilhassa stokçuluk yapan hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.





- Böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır. Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet, ne tarih ne de devlet affeder. Bu konunun serbest piyasa ekonomisiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.





- Serbest piyasa ekonomisi, kuralsızlık, başıboşluk, vicdansızlık ve ahlaksızlık değildir. Dünyanın her yerinde de serbest piyasa ekonomisi bu şekilde işler.





- Hükümet olarak aşırı fiyat yükselterek, stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlere karşı sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız.





DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI





- Sosyal devlet ve sosyal yardım politikalarıyla hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik ilave istihdama destek paketiyle, imalata dayalı ithal ikamesi destek paketinin müjdesini paylaşmıştık. Bugün de esnaf kredilerine, hazine faiz desteği ile ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.





- Esnafımızı yükselen faizlerin yükünden koruduk. Bu kapsamda 2021 yılında kullanılan 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5.2 milyarlık faiz yükünü Hazine üstlenmiştir.





- Esnafımızın ilave yük altına girmeden işini, gücünü devam ettirmesini sağlamış olacağız. Tasarruf sahiplerinin mevduatlarını Türk lirasında tutmak için indirimli uygulamayı uzatmıştık. Vatandaşlarımıza ayda 1.7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını Mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık.





- Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradı. Zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira Aralık ayının ikinci yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.yurttaşlara 'yastık altı' çağrısında bulunan Erdoğan, "Bankada, yastık altında, kasasında parası, dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Fiyat ve kur artışlarının yol açtığı dalgalanma bir süre sonra mutlaka duracaktır" dedi.Erdoğan "Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürler eden bir milletvekilinin şokunu atlatamamışken, bu defa da Genel Kurul’da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de ilk kez katıldığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;- Milletimizin üzerindeki yükünü azaltmak için adımları birer birer atıyoruz. Asgari Ücrette de aynısını yapacağız.