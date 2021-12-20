Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni kur ve ekonomi açıklaması /20 Aralık 2021 20:12

Erdoğan'dan yeni kur ve ekonomi açıklaması

Kabine Toplantısı sonrası gündeme değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest piyasa ekonomisi kuralları çevresinde yeni tedbirleri alındığını belirterek "Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerini de kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Ekonomik gelişmeler, emekliye verilecek zam oranı, koronavirüs salgını ve aşılamadaki son duruma ilişkin konuların görüşüldüğü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan naklen yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli konu başlıkları şu şekilde:

- Türkiye- Afrika ortaklık zirvesini geniş katılımla gerçekleştirdik. Afrikalı liderleri bir kez daha ülkemizde misafir ettik. Ortaklık temasıyla düzenlediğimiz zirve de öncekiler gibi başarılı ve verimli geçti. İkili ilişkilerimizi ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik.

- Salgın şartlarına rağmen başarıyla icra ettiğimiz bu zirve ile Afrika ile ortaklığımızda yeni bir döneme girdik.

- Ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkardık. Hedefimiz önce 50 milyar dolar sonra da 75 milyar dolara çıkarmak.

- Afrika'yı bir sorun olarak görmüyoruz. Kıtayı 21. yüzyıla damga vuracak yükselen bir güç olarak değerlendiriyoruz.

BÜTÇE AÇIKLAMASI

- 2022 yılı bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Oldukça uzun, zorlu ve yüksek tansiyonlu bir süreçti. 67 stratejik programla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile hedeflerimizi uygulamaya geçireceğiz.

- 2022 bütçesinin giderleri bir önceki yıla oranla yüzde 30 arttı.

- Tarımsal desteklere 26 milyar lira, yatırım harcamalarına 148 milyar lira kaynak ayrıldı.

- Geçtiğimiz 19 yılda yüzde 5,1'lik bir büyüme başarısı göstermiş bir ekonomiye sahiptir.

- 2019 yılında yaşadığımız küçülme dışında Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attık. Herkes küçülürken biz 1,8 büyüdük. Ülkemizin nüfusu 65 milyondan 84 milyona çıkmasına rağmen istihdam 19 milyondan 29 milyona çıktı.

- Ülkemizin her karış toprağını kapsayacak şekildeki 3,5 trilyon dolarlık alt ve üst yapı ile yıldızı parlayan bir Türkiye inşa ettik.

STOKÇULUK AÇIKLAMASI

- Tüm dünyada her alanda önemi ile gerçekten herkese dudak ısırtacak adımları attık. Bu süreçte hangi engellerle karşılaştığımız milletimiz biliyor. Vesayetten, darbe girişimlerine hepsini aşarak bugünlere geldik.

- Ekonominin rasyonel işleyişi ile alakası olmayan sıkıntılar hepimizin canını yakıyor. İnancı ve vatanı için hayatını ortaya koyan bir millet olarak bu konjonktürel sıkıntıları aşacak güce sahibiniz.

- Stokçuluk ve fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçtik.

KUR AÇIKLAMASI

- Çalışanları hayat pahalılığı adı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz.

- En düşük gelir rakamını 4 bin 250 lira yaptık. Gelir ve damga vergisini kaldırdık.

- Üretimi ve istihdamı desteklemek için çeşitli başlıklar altında çok sayıda paketi harekete geçiriyoruz.

- Serbest piyasa ekonomisi kuralları çevresinde yeni tedbirleri alıyoruz.

- Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.

- Dövizdeki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçıya ileri vadeli kur rakamı verilecek.

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