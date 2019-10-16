Erdoğan'dan yeni Rusya kararı: Soçi'ye gidiyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelecek hafta Rusya’ya yapacağı günübirlik ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın 22 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentine günübirlik ziyarette bulunacağı ve burada Putin ile görüşeceği belirtildi.

Dün Kremlin’den yapılan açıklamada Erdoğan’ın Putin’i telefonla arayarak Suriye’deki durumu görüştüğü, Putin’in Erdoğan’ı Rusya’ya davet ettiği ve Erdoğan’ın daveti kabul ettiği belirtilmişti.