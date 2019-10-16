Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni Rusya kararı: Soçi'ye gidiyor /16 Ekim 2019 23:07

Erdoğan'dan yeni Rusya kararı: Soçi'ye gidiyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri harekât devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ekim'de Soçi'ye gideceği açıklandı.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelecek hafta Rusya’ya yapacağı günübirlik ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın 22 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentine günübirlik ziyarette bulunacağı ve burada Putin ile görüşeceği belirtildi.

Dün Kremlin’den yapılan açıklamada Erdoğan’ın Putin’i telefonla arayarak Suriye’deki durumu görüştüğü, Putin’in Erdoğan’ı Rusya’ya davet ettiği ve Erdoğan’ın daveti kabul ettiği belirtilmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan yeni Rusya kararı: Soçi'ye gidiyor Sonraki Haber >>

Her savaştan geriye üç ordu kalır...

Her savaştan geriye üç ordu kalır...

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı

Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

Kurtarayım derken öldürdüler!

Kurtarayım derken öldürdüler!

Kaza anları kameralara yansıdı

Kaza anları kameralara yansıdı

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Sarhoş sürücünün yaptığına bak!

Sarhoş sürücünün yaptığına bak!

Yıldırımın kamyona düşme anı!

Yıldırımın kamyona düşme anı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:54:53