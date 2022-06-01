Erdoğan'dan yeni Suriye'ye operasyon açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali verdi. Erdoğan "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" dedi.







"Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız" diyen Erdoğan "Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz" diye konuştu.