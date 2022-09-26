Erdoğan'dan yeni 'Yunanistan' açıklaması

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim, bazı Ege adalarının anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılması, Doğu Akdeniz'deki enerji sahaları ve göçmenlerin geri itilmesi gibi konular üzerinden devam ediyor.





Bu kapsamda konuyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.





Erdoğan'ın, "Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, yaşlıları, kadınları öldürdüğü Tripoliçe katliamını zafer gibi kutlayanlar henüz tarihin önünde bunların hesabını vermediler." ifadelerini kullandığı belirtildi.



YUNANİSTAN TEPKİSİ





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Yunanistan bizim ne siyasi, ne askeri, ne ekonomik olarak muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetleri ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engelleme olduğunu gayet iyi biliyoruz.Bu hem Yunan siyasetçileri, Yunan halkını kullananlar tarafından tehlikeli bir oyundur. Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, yaşlıları, kadınları öldürdüğü Tripoliçe katliamını zafer gibi kutlayanlar henüz tarihin önünde bunların hesabını vermediler."