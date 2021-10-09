Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yine ilginç açıklama : Almanya’da Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar /09 Ekim 2021 15:23

Erdoğan'dan yine ilginç açıklama : Almanya’da Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye'de böyle bir sorun yok" diye konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma ve Adana’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:


* Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Salgın döneminde inşası tamamlanarak faaliyete geçen 26 fabrikanın da açılışını yapıyoruz.

* Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapımızın yatırımcılara her zaman açık olduğunu bir kez daha söylemek isterim.

* Sıkıntılarımız elbette var, ama hamdolsun hepsinin çözümü bizde mevcut. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz.

* Biz ülkemizin en az hasarla ve kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz.

“ALMANYA'DA FRANSA'DA YİYECEK BULAMAYORLAR”

* Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye’de böyle bir sorun yok.

“FAHİŞ ARTIŞLARI YANSITMIYORUZ”

* Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3’te 1’i, 5’te 1’i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz.

* Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden nasıl kurtardıysak bugün de aynısını yapacağız. Biz “Yaparsa AK Parti yapar” diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz.
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