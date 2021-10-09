Erdoğan'dan yine ilginç açıklama : Almanya’da Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:









* Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Salgın döneminde inşası tamamlanarak faaliyete geçen 26 fabrikanın da açılışını yapıyoruz.





* Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapımızın yatırımcılara her zaman açık olduğunu bir kez daha söylemek isterim.





* Sıkıntılarımız elbette var, ama hamdolsun hepsinin çözümü bizde mevcut. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz.





* Biz ülkemizin en az hasarla ve kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz.





“ALMANYA'DA FRANSA'DA YİYECEK BULAMAYORLAR”





* Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye’de böyle bir sorun yok.





“FAHİŞ ARTIŞLARI YANSITMIYORUZ”





* Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3’te 1’i, 5’te 1’i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz.





* Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden nasıl kurtardıysak bugün de aynısını yapacağız. Biz “Yaparsa AK Parti yapar” diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz.