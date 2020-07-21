Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan yönetim sistemi değişikliği çıkışı /21 Temmuz 2020 21:59

Erdoğan'dan yönetim sistemi değişikliği çıkışı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk iki yılını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yönetim sistemi değişikliğiyle ilgili de bir mesaj geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yıllık değerlendirme toplantısında "Bu yönetim sisteminin daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz açık" dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda iki yıllık icraatlarını anlatan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur' gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır" diye konuştu. 

Erdoğan konuşmasında şöyle dedi:

"Tabii bu yönetim sistemi, gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkan sağlayan dinamik bir sistemdir. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de 'Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur.' gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır. Nitekim bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile pek çok yapısal değişikliği uygulamaya geçirdik. Kabinede ve üst düzey bürokraside, ihtiyaç hasıl olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da reform, icraat ve değişim temelli bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz."

Yönetim sistemini değiştirirken, iç ve dış siyasetten, tarihi ve sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alışkanlıkları değiştirmenin kolay olmadığını biliyoruz. En başta kendimiz bu zorluğu yaşıyoruz. Ama adım adım hedeflerimize doğru ilerlerken, bunların da üstesinden geliyoruz" diye konuştu. 
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