Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan YPG silahları açıklaması: Bulduk, topluyoruz /22 Kasım 2019 22:35

Erdoğan'dan YPG silahları açıklaması: Bulduk, topluyoruz

İzmir'de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Suriye'deki operasyonlara da değindi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de YPG'liler ‘bir yerlerden 32-33 bin TIR silah geldiğini’ söylediği konuşmasında ‘Bunları depoladıkları yerleri bulduk, topluyoruz’ dedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’de AKP’li belediyelerin olduğu Kiraz ve Bayındır’da konuştu. Erdoğan Kiraz’da yaptığı konuşmada seslendiği kalabalığa “Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı takip ediyorsunuz değil mi?” diye sordu ve şunları kaydetti:

“Bunlar Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler. Kurabildiler mi? Bir yerlerden bunlara gelen silahlar vardı. 32-33 bin TIR. Bunları depoladıkları yerleri bulduk, şimdi onları topluyoruz.”

Erdoğan “Mehmetçiğimiz şehitler verdi. Suriye Milli Ordusu Mehmetçiğimize göre 20 kat fazla şehit verdi. Hep bir ve beraber oldular, şehadete birlikte yürüdüler” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında ayrıca “İzmir Büyükşehir Kiraz’ı sevmiyor” ifadesine de yer verdi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birçok projesini bakanlıkların üstleneceğini söyledi.
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