Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Yunanistan'a 'kapıları aç' çağrısı /08 Mart 2020 17:31

Erdoğan'dan Yunanistan'a 'kapıları aç' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan yönetimine çağrıda bulanarak, Avrupa'ya gitmek için Türkiye sınırında bekleyen göçmenlere kapıların açılmasını talep etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a çağrıda bulunarak, Türkiye ile olan sınır kapılarının açılmasını ve burada bekleyen göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin verilmesini istedi. İstanbul'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Erdoğan, "Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Sende gelip geçecek Avrupa'nın bir başka ülkesine gidecek. Yunanistan sana sesleniyorum sen de kapılarını aç, ki açtılar, gitsinler Avrupa’nın diğer ülkelerine" dedi.

Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafında da bekleyen bir buçuk milyon kişi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib ile ilgili imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından bu kişilerin kendi ülkesinde kalacağını temenni ettiğini dile getirdi.

8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Konuşmasında 8 Mart Kadınlar Günü'ne de yer ayıran Erdoğan, kadını insan değil meta alarak gören ve sadece cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceğinin aydınlık olamayacağını ifade etti. Türkiye'de hükümetin kadın haklarını korumak ve ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmak için birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyleyen Erdoğan, "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir. (...) İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.
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