Erdoğan'dan Yunanistan'la savaş açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.







NATO zirvesinden yeni dönen Erdoğan, birçok liderin Yunanistan ile Türkiye'yi barıştırmak için çok gayret ettiğini söyledi; "Dedik ki şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz; gelecekte şartlar neyi getirir neyi götürür bakar değerlendirmesini yaparız" diye aktardı.





Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Yunanistan, verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada. Bizim Yunanistan’la şöyle bir savaşa girelim derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada. Şuara çok kısa bir süre içerisinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Şimdi biz eğer komşuysak, eğer dostsak barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı 147 kere neden ihlal ediyorsunuz? Böyle bir ihlal yaparsanız bize düşen nedir benim hava kuvvetlerim de size kalkıp gerekli olan görselliği verecektir. Hava kuvvetlerimizin yaptığı da budur. Bunu yapmazsa benim vatandaşlarım ne der? Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede demez m? Silahlı kuvvetleri üzerine düşeni yapmaktadır. Bu hava sahası ihlalleri devam ederse aynı şekilde bize düşen görevi yerine getirmeye devam ederiz. Miçotakis hakkı teslim etmiştir diyeyim. Ama birçok liderler bilmiyorum kim sufle etmiştir, bizi barıştırmak için çok gayret ettiler. Dedik ki şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz. Gelecekte şartlar neyi getirir neyi götürür bakar değerlendirmesini yaparız."

