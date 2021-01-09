Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Şahinbey ilçesinde, 10 bin ton yem dağıtımı için töreninde konuşan AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tepki çeken bir konuşmaya imza attı.Fatma Şahin, 10 bin ton yem dağıtımı için yapılan törende diploması olduğu bile tartışmalı olan Erdoğan'a, "başöğretmen" dedi.



Şahin şunları söyledi:

"Baş mimarımız, başöğretmenimiz, Cumhurbaşkanımız 2001 yılında yola çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Birçok kurucu arkadaşımızla hatırlarlar bu söylediğime 20 yıl oldu. Nasıl yaşatacağız insanı? Başöğretmenimizin yerel kalkınmadan, belediye başkanlığından gelmesi bir avantajdı. Allah ondan razı olsun"