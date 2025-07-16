Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı bile geride bırakan bürokrat: Aylık geliri 1 milyon 44 bin liraya ulaştı /16 Temmuz 2025 11:03

Erdoğan'ı bile geride bırakan bürokrat: Aylık geliri 1 milyon 44 bin liraya ulaştı

Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcılığı görevinden 229 bin, Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden de 815 bin lira aylık alıyor. Alparslan'ın aylık geliri 1 milyon 44 bin liraya ulaştı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan, aylık 1 milyon lirayı aşan geliriyle ‘en zengin çifte maaşlı bürokrat’ oldu. Öyle ki Alpaslan’ın geliri, aylık maaşı 252 bin lira olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da 4’e katladı. Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden 229 bin, Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden de 815 bin lira aylık alıyor. Böylece Nadir Alpaslan’ın aylık geliri toplam 1 milyon 44 bin liraya ulaştı.

Yönetim Kurulu Üyeliğinden Dolarla Maaş Alıyor
Sözcü’nün haberine göre, konuyu gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Nadir Alpaslan, Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden yıllık olarak 243 bin 289 dolar ücret alıyor. Bu tutar aylık 20 bin 274 dolara karşılık geliyor ve bu da güncel kur ile aylık 815 bin lirayı buluyor” dedi. Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2025’te yapılmış ve 9 yönetim kurulu üyesinin her biri için aylık huzur hakkı ücreti yıllık 243 bin ve aylık olarak da 20 bin dolar olarak belirlenmişti.

Banka’nın 9 kişilik yönetim kurulu koltuğunun 6’sını Kuveytli, 3’ünü de Türk bürokratlar dolduruyor. Yönetim kurulu üyeleri arasında Nadir Alpaslan’ın yanı sıra, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da bulunuyor.

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