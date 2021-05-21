Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan'ı da bitirir, kavgada Peker'in dişi kan gördü" /21 Mayıs 2021 11:45

"Erdoğan'ı da bitirir, kavgada Peker'in dişi kan gördü"

CHP eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Sedat Peker'in haftalardır gündemde olan iddialarına ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Berberoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da rahatsız olduğunu ileri sürdü. Ayrıca Erdoğan'ın Soylu'yu görevden alması durumu için ise "Sedat Peker bu cesareti bulursa Tayyip Erdoğan'ı da bitirir" yorumunda bulundu.

SHABER3.COM

CHP eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayınlarıyla ortaya attığı iddialara ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

DW Türkçe'de Nevşin Mengü Soruyor programının konuğu olan Berberoğlu, Mengü'nün Peker'in iddialarıyla ilgili olarak "Erdoğan'ın bu konuda sessiz olması çok ilginç geliyor. Eskiden böyle değildi, Soylu'ya yönelik bir tavır mı acaba?" diye sorması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sizin imayla söylediğinizi ben açık söyleyeyim. Ankara kulislerinde konuşulan birşey. Erdoğan iki bakandan çok rahatsız. Birinin ismi Süleyman Soylu. (Mengü'nün "Öbürü kim? Akar mı?" sorusu üzerine) Öyle diyorlar. O konuda bir bilgi yok ama bu konuda Erdoğan'ın sessizliğinden bir anlam çıkarmamız gerektiğini düşündüren bir politika var. Twitter'da iki tane saçma sapan birşey olunca ya ev basılıyor ya Twitter'a yasak geliyor. Bunların bu kadar rahatlıkla paylaşılmasına ses çıkarılmaması bana da ilginç geliyor.

Eğer Tayyip Erdoğan bu rezilliğin bitmesini, bu çamurun akmasını bekleyip daha sonra görevden alırsa ve istifaya zorlarsa, Sedat Peker bu cesareti bulursa Tayyip Erdoğan'ı da bitirir... Bu netlikte söylüyorum. Bu kavgada artık Sedat Peker'in dişi kan gördü."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Erdoğan'ı da bitirir, kavgada Peker'in dişi kan gördü" Sonraki Haber >>

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:58