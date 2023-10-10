Erdoğan'ı da geçti; Dikkat çeken ankette kim önde çıktı?

Türkiye, son yılların en sarsıcı seçimini geride bırakmışken süreç boyunca araştırma yapan anket şirketlerinin hemen hepsi yanılmıştı. Anketlere güvenin yeniden sorgulandığı dönemde şirketler yerel seçim anketlerini de paylaşmaya başladı.







MetroPoll Araştırma ise siyasetçilerin beğeni düzeyini araştırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçen isim dikkatleri üzerine çekti.

Özer Sencar'ın "Bu tabloya dikkatle bakın önümüzdeki yıllar bu araştırma bulgusunun içeriğini çok konuşacak Türkiye." notuyla paylaştığı araştırmanın sonucuna göre Türkiye'de Hakan Fidan en beğenilen siyasetçi.





Hakan Fidan'ın beğeni düzeyi yüzde 45,8.





Paylaşılan araştırma sonucuna göre Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 45,4.





Ankette yer alan diğer isimler ve beğeni düzeyleri şöyle:





Selçuk Bayraktar

Geçtiğimiz yıllarda Sümeyye Erdoğan ile hayatını birleştiren ve aslında siyasetçi olmayan Selçuk Bayraktar, ankette üçüncü sırada yer aldı. Bayraktar'ın beğeni düzeyi yüzde 43,7 olarak açıklandı.





Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 40,1'lik beğeni düzeyi ile listenin dördüncü sırasında yer aldı.





Özgür Özel

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel'in beğeni düzeyi yüzde 39,1 olarak saptandı.





Mehmet Şimşek

Büyük beklentilerle Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, ankette yüzde 37,1 ile altıncı sırada yer aldı.





Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beğeni düzeyi yüzde 35,2 olarak açıklanırken, Bahçeli yedinci sırada yer aldı.





Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemde yaptığı icraatlar ile gündeme gelirken beğeni düzeyi yüzde 32,8 olarak açıklandı. Yerlikaya listenin sekizinci sırasında yer aldı.





Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğeni düzeyi yüzde 32,3 olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.





Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın beğeni düzeyi yüzde 29 olarak açıklandı. Babacan listenin onuncu sırasında yer aldı.





Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde yaptığı çıkışlarla sık sık eleştirilerin hedefi olurken söz konusu durum beğenilirliğini de etkiledi. Akşener, yüzde 27,6 ile on birinci sırada yer aldı.





Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yüzde 22,7 beğenilirlik düzeyi ile listenin son sırasında yer aldı.





Süleyman Soylu detayı

Açıklanan listede eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yer almaması dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda yapılan anketlerde Erdoğan'a en yakın sonuçta çıkan Soylu, eylül 2023 araştırmasında listeye giremedi.





Araştırma 16-20 Eylül tarihleri arasında 1807 kişi ile yapıldı.







