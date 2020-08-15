Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Başkanlık seçimi öncesi gazetelere mülakat veren Joe Biden'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 2019 yılı aralık ayında sarf ettiği sözler New York Times gazetesi tarafından yeniden gündeme getirildi.





Türkiye'ye ve Erdoğan'a dair görüşlerini aktaran Biden, “Bence hemen Erdoğan’a çok farklı bir yaklaşım uygulamayız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım.” ifadelerini kullandı.







BIDEN: ERDOĞAN'I DARBEYLE DEĞİL, SEÇİMLE DEVİRECEĞİM





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı seçilmesi hâlinde muhalefete destek vereceğini kaydeden Biden, "Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil, seçimle devireceğim. Muhalefete destek vereceğim.” dedi.





Demokratların başkan adayı Biden, “Yapacağım en son şey Erdoğan’a Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu.” değerlendirmesinde bulundu.





9 ay önce sarf edilen sözlerin yeniden ortaya atılmasını manidar bulan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Biden'in sözlerine şahsi Twitter hesabında cevap verdi.







Öztrak, "Biz siyaseti okyanusun ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız. @JoeBiden Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin." diye yazdı.