Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı dinlemediler! Tarım Kredi Markette indirim 33 gün dayandı /19 Eylül 2022 08:34

Erdoğan'ı dinlemediler! Tarım Kredi Markette indirim 33 gün dayandı

Can Ataklı, Korkusuz'daki bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "kesin" emri olan Tarım Kredi Markette indirimlerin kısa sürdüğünü söyledi.

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Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın "kesin" emri olan indirimlerin 33 gün dayandığını yazdı.  Tarım Kredi Marketleri'nde satılan ürünlere indirim talimatı veren Erdoğan'ın sözlerinin dinlenmediğine dikkat çeken Ataklı, "Sarayın durumu hiç iyi değil galiba. Erdoğan’ın emirleri bile uygulanmaz hale geldiğine göre varın anlayın artık. Son günlerdeki panik ve telaş havasından da anlaşılıyor bu zaten." ifadelerini kullandı. 

"UYGULANAMAZ HALE GELDİYSE SİZ DÜŞÜNÜN"
Öte yandan Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında "Türkiye’de artık her şey AKP genel başkanının emriyle yapılıyor. Ancak Erdoğan'ın emirleri bile uygulanamaz hale geldiyse gerisini siz düşünün" yazdı.

İşte, Can Ataklı'nın bugünkü yazısından ilgili kısım şöyle:

"Türkiye’de artık her şey AKP genel başkanının emriyle yapılıyor.


Bakanların ve diğer devlet görevlilerinin söylemleri ortada, hepsi bir açıklama yapacağı zaman “Sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda” klişesini mutlaka kullanıyor.

Öyle ki sarayın bir danışmanı Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangın için bile “Sayın cumhurbaşkanımızın talimatları ile yangın söndürme faaliyeti başlamıştır” dememiş miydi?

AKP Genel Başkanı  Erdoğan’ın 15 Ağustos’tan başlamak üzere Tarım Kredi marketlerinde fiyatların  yüzde 35 düşürülmesi emrini vermişti.

Ancak Erdoğan’ın bu kesin emri sadece 33 gün uygulanabildi.

Sözcü gazetesinin haberine  göre 16 Eylül’e kadar geçen süreçte kademeli olarak neredeyse bütün fiyatlara zam geldi.

Zaten indirim de “son kullanma tarihi” biten ya da bu süreye birkaç günü kalmış ürünlerde geçerli olmuştu.

Sarayın durumu hiç iyi değil galiba.

Erdoğan’ın emirleri bile uygulanmaz hale geldiğine göre varın anlayın artık.

Son günlerdeki panik ve telaş havasından da anlaşılıyor bu zaten."
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