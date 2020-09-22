Erdoğan'ı eleştireni 10 dakikada bulan devlete seslendi

Konya’da yerel bir televizyon kanalında program sunucusu olan Fatih Güneş, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı.





İlacı bittiği hâlde muhatap bulamadığını belirten Güneş, “5 gün önce gittiğim hastanede Koronavirüs testim pozitif çıktı. Öyle arabayla eve götüren yok. Ev kapısına ilaç getiren yok. İl ve ilçe sağlıktan arayan yok. Kapıya gelen filyasyon ekibi yok. Kontrole gelen polis yok. Kullandığım ilaçlar bitti. Ne arayan ne de soran var.” diyerek sitem etti.







PCR testinin pozitif çıkmasının akabinde yaşadıklarını anlatan Güneş, “Ciğerlerime kadar inmiş durumda. Nefes darlığı yaşıyorum. Ateşim çok yüksek. Bütün eklemlerim ağrıyor. Şu an kullandığım ilaçlar bitti.” dedi.





CUMHURBAŞKANI'NA ELEŞTİREN KİŞİYİ 10 DAKİKADA BULAN DEVLET NEREDE?





İsim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin salgınla mücadelede başarısız olduğunu belirten Güneş, "Ziraat Bankası’na 300 TL borcu olanı 30 dakikada bulan devlet, Cumhurbaşkanını (Recep Tayyip Erdoğan) eleştiren kişiyi 10 dakikada yolda yakalayan polis, sağlık reformu ile çağ atlattığını iddia eden bakanlık konu vatandaş sağlığı olduğunda, bu durumda işte." ifadelerini kullandı.





Sözcü'nün haberine göre Güneş, Korona salgını ile mücadeledeki başı boşluğu şu sözlerle özetledi: "İstesem 4 gündür dışarıda geziyordum. Onlarca kişiye temas edebilirdim, filyasyon ekibi gelip temas ettiklerimi dahi sormadı. ‘Sordum’ diyorlarsa buyursunlar. Evimin önünde 24 saat kayıt yapan kamera var, tespit edilmesi kolay."