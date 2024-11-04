Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı hedef aldı: 'Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez' /04 Kasım 2024 15:21

Erdoğan'ı hedef aldı: 'Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez'

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. "Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu" diyen Kılıçdaroğlu, "Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyım olarak atandı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halkımız da her şart ve koşulda kendi iradesine sahip çıkacaktır" denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KAYYUM' TEPKİSİ
Yaşananlara tepkiler peş peşe gelirken; CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu, X'ten yaptığı paylaşımda "Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu. Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez" dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu.

Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez. Saray’ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye’nin geleceği aydınlanmaz!

Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır. Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok!

Sesimiz daha gür, irademiz daha sağlam, demokrasiye inancımız daha da sertleşerek her bir yurttaşımızı sorumluluk almaya ve adaletin Türkiye’sini inşa etmeye çağırıyorum.
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