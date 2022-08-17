İşte Erdoğan'ı kara kara düşündüren anket

Yöneylem Araştırma Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği son seçim anketinde bulduğu verileri sosyal medya sayfasından paylaşmaya devam ediyor. Daha önce seçmenlerin yüzde 63,7'sinin Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşündüğünü gösteren tabloyu ortaya koyan Yöneylem Araştırma yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’li yöneticilerin canını sıkacak bir araştırmanın sonucunu açıkladı.



Son seçim anketinde seçmenlere “Sizce Türkiye yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle mi yönetilmeli yoksa parlamenter sistemi geri döndürmelidir?” sorusu soruldu.



Bu sorunun cevabı olarak da son seçim anketinde vatandaşların yüzde 66,4’ü parlamenter sistemin geri getirilmesini isterken sadece yüzde 28,5’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden yana olduğunu belirtti.



Ortaya çıkan bu sonuca göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye’nin üzerine getirilen bu yeni sistemden vatandaşın 3’te 2’sinin memnun olmadığı öğrenildi.



AK Parti ve MHP bu sistemin devamlılığı konusunda hemfikirken muhalefet partileri parlamenter sisteme geri dönüş vaatleri veriyor. Durum böyleyken AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanamayacağı düşünülüyor.