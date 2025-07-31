Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı kara kara düşündüren haber /31 Temmuz 2025 20:11

Erdoğan'ı kara kara düşündüren haber

SER-AR'ın yaptığı son ankette seçmene "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu soruldu. CHP'nin iki adayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı.

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SER-AR’ın yaptığı son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Hem tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hem Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde görünüyor.

24-26 Temmuz tarihleri arasında, 2050 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette seçmene “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

CHP’NİN İKİ ADAYI DA ERDOĞAN’A FARK ATIYOR

Bu anketin sonuçlarında hem tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hem ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde görünüyor.

Buna göre, aday olarak tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sunulunca, katılımcıların yüzde 45’i Ekrem İmamoğlu, yüzde 42,50’si ise Recep Tayyip Erdoğan tercihini yaptı.



SEÇMENİN TERCİHİ CHP

Adaylar arasında Mansur Yavaş sunulunca ise katılımcıların yüzde 47,30’u Yavaş, yüzde 41, 70’i Erdoğan dedi.
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