Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı kara kara düşündüren sonuç: Gençlerin tercihi değişti /23 Temmuz 2025 19:24

Erdoğan'ı kara kara düşündüren sonuç: Gençlerin tercihi değişti

AKP’ye bir kötü haber daha; gençler CHP diyor!

SHABER3.COM

ORC Araştırma son anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre 16-20 Temmuz tarihleri arasında 17-29 yaş grubunda yapılan araştırmada gençlerin yüzde 29,6’sı “Bu pazar seçim olsa hangi partye oy verirsiniz?” sorusuna ‘CHP’ diyerek cevap verdi. AKP diyenlerin oranı se yüzde 21,5 olarak ölçüldü. Zafer Partisi ise ankette yüzde 10,4’le üçüncü sırada yer aldı. Onu yüzde 7,1’le DEM takip etti.

GENÇLERİN OY TERCİHLERİ

“Bu Pazar Genel Seçim Olsa”

??CHP %29,6
??AK PARTİ %21,5
??ZAFER %10,4
??DEM %7,1
??MHP %6,5
??YRP %4,9
??İYİ %4,4
??TİP %3,6
??YMP %2,6
??SP %2,5
??BBP %2,2
??A PARTİ %2,0

??16-20 Temmuz 2025
??17/29 Yaş – 2470 Katılımcı
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