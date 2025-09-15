Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı kara kara düşündüren sonuçlar yayınlandı /15 Eylül 2025 21:07

Erdoğan'ı kara kara düşündüren sonuçlar yayınlandı

ORC Araştırmanın açıkladığı Eylül ayı anketinde CHP birinci sırada yer alırken AKP'nin oylarında erime sürüyor. İşte Eylül 2025 Genel Seçim anket sonuçları

Türkiye bir yandan ekonomik kriz bir yandan CHP'li Belediyelere operasyonları tartışırken muhalefetin erken seçim talebi yükselmeye devam ediyor. Kamuoyu araştırma şirketlerinin anket raporları toplumun gündemine geliyor.

ORC Araştırma 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı Eylül ayı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Katılımcılara siyasi parti isimlerinin ayrı ayrı okunarak "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna toplamda 26 ilden 3400 yurttaş yanıt verdi.

CHP FARKI AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Yapılan anket sonuçları şu şekilde:

CHP: % 32.5

AKP: %29.9

DEM: %7.9

MHP: %7.5

İYİ Parti: % 5.9

Zafer Partisi: %3.6

Yeniden Refah Partisi: %2,9

Yerli ve Milli Parti: %2,3

Saadet Partisi: %1.9

Anahtar Parti: %1.8

Büyük Birlik Partisi: %1.6

Diğer: %2.2


