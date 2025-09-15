Erdoğan'ı kara kara düşündüren sonuçlar yayınlandı





CHP FARKI AÇMAYA DEVAM EDİYOR









Türkiye bir yandan ekonomik kriz bir yandan CHP'li Belediyelere operasyonları tartışırken muhalefetin erken seçim talebi yükselmeye devam ediyor. Kamuoyu araştırma şirketlerinin anket raporları toplumun gündemine geliyor.ORC Araştırma 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı Eylül ayı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.Katılımcılara siyasi parti isimlerinin ayrı ayrı okunarak "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna toplamda 26 ilden 3400 yurttaş yanıt verdi.Yapılan anket sonuçları şu şekilde:CHP: % 32.5AKP: %29.9DEM: %7.9MHP: %7.5İYİ Parti: % 5.9Zafer Partisi: %3.6Yeniden Refah Partisi: %2,9Yerli ve Milli Parti: %2,3Saadet Partisi: %1.9Anahtar Parti: %1.8Büyük Birlik Partisi: %1.6Diğer: %2.2