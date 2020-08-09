Erdoğan'ı kendi Bakanı yalanladı: O para Avrupa'dan geliyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mültecilere yardım konusunda Tayyip Erdoğan'dan farklı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, mültecilere yardımın Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edildiğini, kampta kalan mültecilere kişi başı 120 lira yardım edildiğini belirterek, kamp dışındakilerin sadece çocuklarına 45 lira ile 75 lira arasında yardım yapıldığını bildirdi. Bakan Selçuk şu bilgileri verdi:





“Ülkemizde bulunan yabancılara yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) ve Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY) programları yürütülmektedir. Bu sosyal yardım programları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Programların uygulayıcıları ise Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay ve Bakanlığımızdır. Söz konusu yardımlar uygulanırken kendi vatandaşlarımıza ayırdığımız mali kaynakların kullanımı söz konusu değildir. SUY kapsamında geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, muhtaçlık, hanede sosyal güvence olmaması şartlarını sağlayan ve demografik kriterlerden en az birine uyan yabancılara kişi başı aylık 120 lira yardım yapılmaktadır.”





‘OKULA DEVAM ŞARTINI SAĞLAYANLARA’





“YŞEY programından ise geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, muhtaç olan ve sosyal güvencesi bulunmayan haneler faydalanmakta olup, bu hanelerde yaşayan ve okula devam şartını sağlayan çocuklar için aylık 45 lira ile 75 lira arasında değişen tutarlarda yardım yapılmaktadır.”





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 40 MİLYAR DOLAR HARCADIK, 40 DAHA HARCARIZ





Tayyip Erdoğan ise 4 Mart 2020 tarihinde Meclis’te partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:





“Hemen şurada mültecilerin akınında AB kalkıyor 350 + 350 milyon avro olmak üzere para yardımı, işte bunun yanında bot silah asker göndermeye hazırız diyor. Peki 10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye’ye böyle bir destek verdiniz mi? Bunun kararını alabiliyorsunuz. Bugün bendeler, geliyorlar. Konuşacağız. Vermiyorlar, vermediler. Çünkü ikircikli davranıyorlar. Bunların tek yüzü yok, maalesef birkaç yüzü var. dürüst davranın ya. Verecekseniz verirsiniz, vermeyecekseniz vermezsiniz. Ama bizi aldatmaya kalkmayın. 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye evelallah bir 40 daha harcar.”