Samanyolu Haber /Politika / Erdoğani kendi maaşına yüzde 40 zam yapacak /21 Haziran 2022 09:13

Erdoğani kendi maaşına yüzde 40 zam yapacak

Bütçenin rekor fazla(!) verdiği ay, TBMM’ye ek bütçe sunuldu. Bütçenin gider kalemine 880 milyar 475 milyon TL ek ödenek verildi. Ek bütçenin büyük kısmı personel giderlerine ayrıldı. Personel giderleri ve personel sosyal güvenlik giderleri kalemi yüzde 40,5 oranında artırıldı. CHP’li Özgür Özel, Erdoğan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle kendine yüzde 40,4 oranında zam istediğini ve bu zamla maaşını 141 bin 453 TL’ye yükselteceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Ek bütçeyle Cumhurbaşkanı ödeneği de yüzde 20,2 oranında artırıldı. Gelir artışıyla birlikte yıl sonu bütçe açık tahmini 78.3 milyar TL’ye geriledi. Önceki tahmin 278.4 milyar TL düzeyindeydi.

Bütçenin personel gider ve sosyal güvenlik giderleri kalemine tutarlar aktarılması, memur maaşlarında Temmuz ayında yapılacak artışı akla getirdi. Ek bütçenin gelir tarafında ise yıl sonu gelir tahmini 1 trilyon 80 milyar 515 milyon TL artırıldı.

Ek bütçede gelir tahminindeki artış, gider tahminindeki artışın çok üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında kabul edilen merkezi yönetim bütçesinde açık 278 milyar 374 milyon TL düzeyinde tahmin edilmişti. Ek bütçe ile oluşan yeni bütçe açığı tahmini 78.3 milyar TL’ye geriledi.
CHP’li Özgür Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak’ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL’ye yükseltiyor. Cumhurbaşkanı’nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu? Asgari ücretli 4.253 TL’ye mahkum mu kalacak?” yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğani kendi maaşına yüzde 40 zam yapacak Sonraki Haber >>

Taksicilerden akaryakıt zammı protestosu

Taksicilerden akaryakıt zammı protestosu

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:16:31