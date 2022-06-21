Erdoğani kendi maaşına yüzde 40 zam yapacak

Ek bütçeyle Cumhurbaşkanı ödeneği de yüzde 20,2 oranında artırıldı. Gelir artışıyla birlikte yıl sonu bütçe açık tahmini 78.3 milyar TL’ye geriledi. Önceki tahmin 278.4 milyar TL düzeyindeydi.



Bütçenin personel gider ve sosyal güvenlik giderleri kalemine tutarlar aktarılması, memur maaşlarında Temmuz ayında yapılacak artışı akla getirdi. Ek bütçenin gelir tarafında ise yıl sonu gelir tahmini 1 trilyon 80 milyar 515 milyon TL artırıldı.



Ek bütçede gelir tahminindeki artış, gider tahminindeki artışın çok üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında kabul edilen merkezi yönetim bütçesinde açık 278 milyar 374 milyon TL düzeyinde tahmin edilmişti. Ek bütçe ile oluşan yeni bütçe açığı tahmini 78.3 milyar TL’ye geriledi.

CHP’li Özgür Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak’ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL’ye yükseltiyor. Cumhurbaşkanı’nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu? Asgari ücretli 4.253 TL’ye mahkum mu kalacak?” yazdı.