CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı'nın otoriter rejimlerde baskıya direnen gazetecilere, aktivistlere ve siyasetçilere verdiği "Cesaret Ödülü"nün bu yılki sahipleri oldu.



Ekrem İmamoğlu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu, eşi Dilek İmamoğlu da diplomatik pasaportu iptal edildiği için "Berlin Özgürlük Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül törenine katılamadı.



DW Türkçe'nin haberine göre törende Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, Axel Springer Özgürlük Vakfı İcra Direktörü Antje Schipmann ve geçmişte bu ödüle layık görülen Rus muhalif lider Vladimir Kara-Murza'nın eşi Evgenia Kara-Murza birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, İmamoğlu çiftinin demokrasi, insan hakları ve özgürlük için verdiği mücadeleyi kendi yaşadıklarından alıntılarla dile getirdi. Törene gazeteciler, üst düzey bürokratlar, siyasetçiler ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen insan hakları savunucularının bulunduğu yaklaşık 200 davetli katıldı.



İmamoğlu: Zorbalığa karşı durma cesareti gösterebilmeliyiz

Berlin'deki ödül töreninde Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yolladığı mektubu okunurken Dilek Kaya İmamoğlu'nun da video mesajı gösterildi. Ekrem İmamoğlu, "Zorbalığa karşı durma cesaretini gösterebilmeliyiz ancak umudum var. Dilek ve ben, her gün geleceğinden vazgeçmeyen gençlerin cesaretine, sansüre rağmen yazmayı sürdüren gazetecilerin direncine, sandığa gitmeyi bedel ödeyerek de olsa sürdüren yurttaşların kararlılığına tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, İngilizce kaleme aldığı mektubunda, "Özgürlük şehri Berlin'in halkı, otokrasi ve totaliterliği 36 yıl önce mağlup etmişti. Bugün maalesef otoriterliğin yalnızca bir bölgede değil, tüm dünyada yeniden yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Demokrasilerinin dayanıklı olduğuna inanan ülkelerde bile özgürlükler daralıyor, hakikat kuşatma altında, hukuk ise adalet yerine iktidarın hizmetine giriyor. Böyle bir dünyada demokrasi ve özgürlük zemin kaybederken, refah, istikrar ve kalıcı barışın güçlenmesi de mümkün olmuyor. İşte bu yüzden mücadelelerimiz birbirine bağlı; demokrat ve ilerici liderler arasındaki dayanışma ve ortak eylem her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, 15,5 milyon yurttaşın CHP'nin ön seçimlerine katılarak kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak seçtiğine işaret ederek "Mesaj açık. Halkın iradesi hapsedilemez. Bugün Türk halkı değişim istiyor; demokrasi, eşitlik ve umut istiyor" dedi.



Dilek İmamoğlu: Sonunda her zaman halkın iradesi galip gelir

Dilek Kaya İmamoğlu da mesajında "Bu ödül yalnızca bize değil; demokrasi, özgürlük ve adalet için direnen tüm yürekli insanlara adanmış bir ödüldür (…) Ülkemiz için zor, ağır ve sınayıcı bir dönemden geçiyoruz ama biz biliyoruz ki bu bir karanlık değil, aydınlığa yürüyen bir mücadeledir. Bu, demokrasiye, özgürlüğe ve adalete inanan milyonların mücadelesidir. Bu yüzden dimdik ayakta duracağız. Korkmayacağız. Cesur olacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki sonunda her zaman halkın iradesi galip gelir. Özgürlük yalnızca bir ülke için değil, insanlık onuru için evrensel bir değerdir. Bugün burada, dayanışmanız ve umudunuzla yanımızda olduğunuzu hissediyorum. Bu dayanışma bize güç veriyor, inancımızı büyütüyor. Kalbimin en derininden bu anlamlı desteğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Ekrem'in ve benim en içten sevgi ve selamlarımızla" ifadelerini kullandı.