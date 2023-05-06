Erdoğan'ı korumak için bir günde 8 milyon 169 bin TL harcadılar

Vatandaş hayat pahalılığı, ekonomik krizle mücadele ederken Tayyip Erdoğan'ın sayısı sır gibi saklanan koruma ordusuna rekor harcama yapıldı.







Gazeteci Murat Ağırel bugünkü "Erdoğan’ı korumak için çalışıyoruz(!)" başlıklı yazısında koruma ordusuna aktarılan maliyeti yazdı.





Yazıda, "Cumhurbaşkanı tabii ki korunacak. Bunda herhangi bir rahatsızlık söz konusu değil. Ancak yıllardır bu koruma işi artık başka bir boyuta geçmiş durumda. Gelin dudak uçuklatan maliyetini açıklayayım" ifadeleri yer alırken Emniyet’in Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2023 Ocak-Şubat ve mart ayı mali raporunun yayımlandığı bildirildi.





Yazının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:







"Yayımlanan mali tabloların 'Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu'na göre cumhurbaşkanlığı koruma giderleri şu şekilde:





Ocak ayı 99 milyon 991 bin 576 TL / Günlük 3 milyon 333 bin TL





Şubat ayı 168 milyon 761 bin 429 TL / Günlük 6 milyon 27 bin TL





Mart ayı 245 milyon 098 bin 085 TL / Günlük 8 milyon 169 bin TL





Yani Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın 3 aylık harcaması 513 milyon 850 bin TL.





2022 yılı ocak ayı giderleri nasıldı peki?





Ocak ayı 51 milyon 159 bin 369 TL





Şubat ayı 85 milyon 930 bin 264 TL





Mart ayı 120 milyon 890 bin 313 TL





Depremin ardından harcama arttı

Yani 2022 yılı ilk üç ayında 257 milyon 979 bin TL harcanmış. 2023 yılına geldiğimizde ise bu rakam neredeyse yüzde yüz artmış durumda.





Cumhurbaşkanlığı kaynaklarını aradım sordum. Şubat ayında özellikle harcamalar iki katına çıkmış nedeni ne diye.





Net bir ifade belirtilmedi ancak deprem nedeniyle bölgeye yapılan ziyaretlerin fazlalığı neden olmuş olabilir cevabını aldım."