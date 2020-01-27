"Erdoğan'ı öveyim" derken öyle bir gaf yaptı ki!

Abdülkadir Selvi bugün Hürriyet gazetesinde yayımlanan makalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övmek isterken tarihi bir hataya imza attı.





Selvi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne temas ettiği bölümde, “O zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer millete liderlik yapamamıştı.” diye yazdı.









Ancak Sezer’in 16 Mayıs 2000’de cumhurbaşkanı olduğunun fark edilmesi üzerinde Selvi’nin yazısındaki ilgili bölüm Hürriyet’in internet sitesinden kaldırıldı.







O TARİHTE CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞUNDA DEMİREL OTURUYORDU





Selvi, bugünkü makalesinde "Koca yürekli adam" başlıklı bölümde Erdoğan’a methiyeler dizerken gazetecilik tarihine geçecek bir skandala imza attı.





Erdoğan’a karşılık Ahmet Necdet Sezer ‘örneği’ veren Selvi, 99 Marmara depremi üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Yaşar Okuyan’ın Marmara Bölgesi'nin yıkıldığını söylemesiyle felaketin boyutları ortaya çıkmıştı. O zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit millete liderlik yapamamıştı. Başbakan olmanın kırmızı ışıkta beklemek olmadığını o zaman öğrenmiştik.”





Yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a yaranmak isterken Sezer'i yerden yere vurdu.





Oysa Selvi'nin bahsettiği tarihte Cumhurbaşkanlığı koltuğundu Süleyman Demirel oturuyordu.



SKANDAL SATIRLAR BİR GÜN SONRA İNTERNETTEN SİLİNDİ



Tarihi hata fark edilince Selvi’nin makalesinde ilgili bölüm şöyle düzeltildi: “Yaşar Okuyan’ın Marmara bölgesinin yıkıldığını söylemesiyle felaketin boyutları ortaya çıkmıştı. O zaman devleti yönetenler, millete liderlik yapamamıştı. Başbakan olmanın kırmızı ışıkta beklemek olmadığını o zaman öğrenmiştik.”