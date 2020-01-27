Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan'ı öveyim" derken öyle bir gaf yaptı ki! /27 Ocak 2020 14:39

"Erdoğan'ı öveyim" derken öyle bir gaf yaptı ki!

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın çizgideki Hürriyet gazetesinin yandaş yazarı Abdülkadir Selvi, depremler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i mukayese etmeye kalktı. Oysa Sezer, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde henüz Cumhurbaşkanı olarak seçilmemişti. O esnada Süleyman Demirel görevdeydi. Skandal fark edilince makamenin internet sitesindeki versiyonu değiştirildi

SHABER3.COM

Abdülkadir Selvi bugün Hürriyet gazetesinde yayımlanan makalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övmek isterken tarihi bir hataya imza attı. 

Selvi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne temas ettiği bölümde, “O zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer millete liderlik yapamamıştı.” diye yazdı. 


Ancak Sezer’in 16 Mayıs 2000’de cumhurbaşkanı olduğunun fark edilmesi üzerinde Selvi’nin yazısındaki ilgili bölüm Hürriyet’in internet sitesinden kaldırıldı.

O TARİHTE CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞUNDA DEMİREL OTURUYORDU

Selvi, bugünkü makalesinde "Koca yürekli adam" başlıklı bölümde Erdoğan’a methiyeler dizerken gazetecilik tarihine geçecek bir skandala imza attı. 

Erdoğan’a karşılık Ahmet Necdet Sezer ‘örneği’ veren Selvi, 99 Marmara depremi üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Yaşar Okuyan’ın Marmara Bölgesi'nin yıkıldığını söylemesiyle felaketin boyutları ortaya çıkmıştı. O zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit millete liderlik yapamamıştı. Başbakan olmanın kırmızı ışıkta beklemek olmadığını o zaman öğrenmiştik.”

Yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a yaranmak isterken Sezer'i yerden yere vurdu.

Oysa Selvi'nin bahsettiği tarihte Cumhurbaşkanlığı koltuğundu Süleyman Demirel oturuyordu. 

SKANDAL SATIRLAR BİR GÜN SONRA İNTERNETTEN SİLİNDİ

Tarihi hata fark edilince Selvi’nin makalesinde ilgili bölüm şöyle düzeltildi: “Yaşar Okuyan’ın Marmara bölgesinin yıkıldığını söylemesiyle felaketin boyutları ortaya çıkmıştı. O zaman devleti yönetenler, millete liderlik yapamamıştı. Başbakan olmanın kırmızı ışıkta beklemek olmadığını o zaman öğrenmiştik.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Erdoğan'ı öveyim" derken öyle bir gaf yaptı ki! Sonraki Haber >>

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Polis bu kişiyi arıyor!

Polis bu kişiyi arıyor!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:51:09