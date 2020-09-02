Erdoğan'ı Padişah ilan eden şarlatan 'çocuğa cinsel istismardan' tutuklandı

O kişinin adı skandal bir olaya karıştı.



Uşşaki tarikatının sözde şeyhi şarlatan Fatih Nurullah adlı kişi 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.





Odatv kaynaklı haberlere göre Jandarmanın Sakarya Kuzuluk’ta dergah adı verilen mekana yaptığı baskın sırasında, tacize uğradığı belirtilen küçük kızın babası saldırıya uğradı. Babanın omzunun kırıldığını, belinde ve kolunda morluklar olduğu fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.





Yayımladığı Youtube videolarında” 15 Temmuz’u önceden bilen tarikat şeyhi” olarak tanıtılan Fatih Nurullah, “Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Tayyip Bey ‘bekleyin’ dedi. Ayasofya açıldı. Hele İslami devlet olsun; en güzel sarığı biz saracağız. Vakti saati var her şeyin” ifadelerini kullanmıştı. Nurullah, “İkinci Osmanlı kuruluyor, onun başı da Tayyip Bey birinci padişahımız olarak gözüküyor” sözleri de sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.





“DERGAHA” JANDARMALAR GELDİ





Odatv’den Sami Menteş‘in haberine göre, Fatih Nurullah önce gözaltına alındı, görgü tanıkları, Jandarma’nın ardından birkaç kişinin daha geldiğini yaşanan tartışmanın ardından tarikat mensuplarının Jandarmaların yanında bir adama saldırdığını söylediler. Görgü tanıkları ayrıca, Jandarmanın biber gazı dahi kullanmasına rağmen, müritlerin saldırısını güçlükle durdurabildiklerini anlattı.





KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR!





Jandarmaların Nurullah’ı gözaltına alma sebebi, yakın zamana kadar annesiyle dergahta bulunan 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ihbarıydı. Jandarmanın yanında müritlerin saldırısına uğrayan ise, küçük kız çocuğunun babasıydı. Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, babanın omzu kırıldı, belinde ve kolunda yaralar mevcut.





Çocuk İzleme Merkezi, uzmanların eşliğinde alınan ifadede, küçük kız yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Odatv’nin ulaştığı ifadede, 12 yaşındaki Y. A. Temmuz ayında yaşanan cinsel istismarı ayrıntılarıyla anlattı.





10 YAŞINDA BİR BAŞKA ÇOCUK





12 yaşındaki Y.A., “dergahta” 10 yaşında bir kız çocuğunun daha olduğunu, onun da istismara uğradığını anlattı.





İfadede bulunan uzman ise Y.A.’nın ifadesinde cinsel istismara uğradığına ilişkin detayların olduğu bu beyanların da çevresel detaylarla desteklendiği belirterek, Y.A.’nın ifadesinin güvenilir olduğunu söyledi.





TUTUKLANDI





Perşembe akşam gözaltına alınan Fatih Nurullah, Pazartesi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Nurullah’ın tutuklanmasına karar verdi.





Dava dosyasında Y.A.’nın ifadesinin haricinde Fatih Nurullah’ın Y.A.’nın babasıyla yaptığı ve yaşananları kısmen de olsa itiraf ettiği telefon görüşmesine ait ses kaydının olduğu da öğrenildi.





AİLE TEDİRGİN





Odatv, kendilerine bilgi veren yargı kaynaklarının, Y.A.’nın ailesinin can güvenliklerinden endişeli ve çaresiz olduklarını söylediğini yazdı..





“ŞEYH” FATİH NURULLAH OLACAKLARI TAHMİN ETMİŞ





Öte yandan kendisini Uşşaki dergahının şeyhi olarak tanıtan Fatih Nurullah'ın 18 Ağustos'ta paylaştığı mesajlarında başına gelecekleri bildiği görülüyor..





Fatih Nurullah’ın paylaşımları şöyle:





“F... kaynaklı, tescilli devlet ve millet düşmanı Oda tv tarafından, tarikatımızı alet ederek sahnelenen bir algı operasyonuna daha şahit oluyoruz.





Son zamanlarda sosyal medya ağırlıklı olarak sözde İslami aşırı söylemlerle aşırı Kemalist söylemlerin zıtlıkları üzerinden devletimizi ve milletimizi zaafiyete uğratmak isteyen F..., başka hiçbir öğeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde dış mihrakların içimizdeki maşasıdır.





Hala F... istihbari yapılanmasının bu saçma oyunlarına gelmek ne cemaatimize ne de milletimizin hangi kesimden olursa olsun hiç bir ferdine yakışmaz. Bu oyunlara karşı en büyük duruş “Görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz, farkındayız!” diyebilmektir.”