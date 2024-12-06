Erdoğan'ı protesto eden 9 genç tahliye edildi





9 TUTUKLAMA

TRT World Forum’daki konuşması sırasında Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan dokuz gençle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Edinilen bilgiye göre avukatların itirazı üzerine gençlerin tamamı Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.Erdoğan, “Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek” temasıyla gerçekleştirilen TRT World Forum 2024’ün açılışında yaptığı konuşma sırasında protesto edilmişti.Erdoğan, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek konuşmasını bölen kişilere karşı, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız” ifadeleriyle karşılık vermişti.Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi salonda, kongre merkezi önünde de İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.Gençler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.