Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı protesto etmişlerdi: 9 kişi tutuklandı /02 Aralık 2024 17:55

Erdoğan'ı protesto etmişlerdi: 9 kişi tutuklandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da konuştuğu sırada "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyen kişi dahil Erdoğan'ı protesto eden toplam 9 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da Gazze hakkında konuştuğu sırada kendisini protesto eden kişi dahil toplam 9 protestocu, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir kişi ayağa kalkarak Erdoğan'ı protesto eden ve kongre merkezi önünde İsrail ile ticaretin kesilmesi gerektiğini belirterek slogan atan toplam 9 kişi gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu kişilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişlerdi.

29 Kasım'da gözaltına alınan ve gözaltı süreleri cumartesi 1 gün uzatılan kişilerin ifadeleri dün tamamlanmıştı. İstanbul Adliyesi'ne getirilen 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü TRT World Forum'da konuştuğu sırada bir protestocu İsrail ile ticaretin kesilmediğini belirterek Erdoğan'ı protesto etmiş, Erdoğan'ın "Yavrum, siyonistlerin buradan ağzı olma" diye yanıt verdiği kişi korumalar tarafından yaka paça dışarı atılmıştı.

Erdoğan sözünü kesmeden önce "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyen kişi dahil toplam dokuz kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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