Erdoğan'ı protesto ettikleri için tutuklanmışlardı: Gözaltında kötü muamele





GÖZALTINDA KÖTÜ MUAMELE

Öte yandan, Bold Medya'da yer alan habere göre Erdoğan’ın İsrail ikiyüzlülüğünü protesto eden gençlere gözaltında eziyet edildiği belirtildi. Avukat Alev Sezen, “Avukatlar tek bir kabinde görüştürüldü. Gençlere, namaz ve lavabo ihtiyaçlarında zorluk çıkardılar. Hakim, ‘Tutuklama vermezsek Erdoğan’ın katıldığı her toplantıda protestolar olur’ diye böyle karar verdi.” açıklamalarında bulundu.





YENEROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ







DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya platformu X'teki hesabından bir mesaj yayınladı. Yeneroğlu'nun TRT World Forum’daki konuşması sırasında Erdoğan’ı, “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasıyla alakalı yayınladığı mesajı şu şekilde:







''Kim derdi ki Türkiye’de yaklaşık çeyrek asırlık Ak Parti iktidarının ardından Filistin için eylem yapan gençler hapse atılacak da anneleri adliye önlerinde boğazları düğümlenerek “Adalete olan inancım tamamen yok oldu.” diyecek.



Ak Parti’nin yola çıktığı iddialarla bugün vardığı yer arasındaki korkunç uçurumu apaçık bir şekilde gözler önüne seriyor evladının hakkının nasıl çiğnendiğini anlatmaya çalışan bu annenin sözleri.



Ak Parti’li yöneticilerin ve milletvekillerinin gencecik insanların yok yere hapse atılması karşısında tek bir söz dahi edemiyor oluşları ise sanırım yaşadıkları büyük çaresizliğin ve utancın bir sonucu.



İbretlik bir tablo gerçekten.''









TRT World Forum’daki konuşması sırasında Erdoğan’ı, “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganıyla protesto eden 9 kişi apar topar gözaltına alınmıştı. Eylemciler, savunmalarını yapmaya bile fırsat bulamadan tutuklanmıştı. Toplumun her kesiminden gençlerin tutuklanmasına tepki geldi.AKP’nin Filistin davasını siyaset için kullandığını belirten, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişi, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda “Cumhurbaşkanı’na soru sormak suç mudur? Filistin’i desteklemek suç mudur? İsrail ile ticarete karşı çıkmak suç mudur? Böyle adalet mi olur? Bu gençler bu sebeplerle İsrail’de bile tutuklanmazlardı.” şeklinde tepkilerini dile getirdi.