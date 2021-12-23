Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

ANOTEN DUASI NEDİR?







Anoten Duası, 15 yy'dan sonra (1492) İspanya'dan kaçan Sefarad Yahudileri'ne kapılarını açan Osmanlı Devleti'ne bir şükran ve medyunluk duygusu içinde yazılmış bir duadır. Dua, Osmanlı devlet erkanının Tanrı tarafından güçlü olması, ülkeyi sıhhatli idare etmesi, Tanrı'nın onların yollarını açması ve güç vermesi, onları koruması için okunan bir duadır. 500 yıl boyunca padişahların ismi zikredilerek okunmuştur.

Edirne Büyük Sinagogu 'nun açılışı ve bu açılıştan sonra sinagogda yapılan ilk düğün töreninde de anoten okunmuşur.





ANOTEN DUASININ (GÜNCEL) TÜRKÇESİ





"İktidarlar üzerinde hükümranlığı ebedi olan

Veliahtlara hükümdarlıklarını bahşeden

Krallara halaskarlık vasfı bağışlayan

David kulunu şer kılıcından kurtaran

Azgın sularda geçitler açan

Denizlerde yollar bahşeden

Yüce Tanrı:Yüce Devletimiz Türkiye Cumhuriyetini

Ve Başkanı Ulu efendimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı

Mübarek kılsın, korusun, boy verdirsin,

Yardım etsin, büyütsün, yukarılara üstlere taşısın

Ömrünce ve ömrümüzce şanını yüceltsin."









Not: Bu metni Türkiye Hahambaşılığı yayınlamış, tanım, Bu metni Türkiye Hahambaşılığı yayınlamış, tanım, Wipipedia dan alınmıştır.)









SARAYIN İLK RESMİ MİSAFİRİ DE PAPA FRANCIS OLMUŞTU





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imar ruhsatı alınmaksızın KAÇAK olarak yaptırdığı görkemli sarayında ilk yabancı konuk olarak 28 Kasım 2014'te Hristiyan Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis'i ağırlamıştı.



Papa Francis, aynı zamanda “Devlet Başkanı” sıfatı da taşıdığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanmıştı. Türkiye , Papa’nın “Devlet Başkanı” olduğu Vatikan Devleti’ni resmen tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. bu nedenle Papa için, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “A tipi resmi tören” yapılmıştı







