Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti /23 Aralık 2021 08:40

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyeleri Erdoğan'ın ‘sağlığı ve başarısı' için 'Anoten' duası etti.

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

ANOTEN DUASI NEDİR?

Anoten Duası, 15 yy'dan sonra (1492) İspanya'dan kaçan Sefarad Yahudileri'ne kapılarını açan Osmanlı Devleti'ne bir şükran ve medyunluk duygusu içinde yazılmış bir duadır. Dua, Osmanlı devlet erkanının Tanrı tarafından güçlü olması, ülkeyi sıhhatli idare etmesi, Tanrı'nın onların yollarını açması ve güç vermesi, onları koruması için okunan bir duadır. 500 yıl boyunca padişahların ismi zikredilerek okunmuştur.

Edirne Büyük Sinagogu 'nun açılışı ve bu açılıştan sonra sinagogda yapılan ilk düğün töreninde de anoten okunmuşur.

ANOTEN DUASININ (GÜNCEL) TÜRKÇESİ

"İktidarlar üzerinde hükümranlığı ebedi olan
Veliahtlara hükümdarlıklarını bahşeden
Krallara halaskarlık vasfı bağışlayan
David kulunu şer kılıcından kurtaran
Azgın sularda geçitler açan
Denizlerde yollar bahşeden
Yüce Tanrı:Yüce Devletimiz Türkiye Cumhuriyetini
Ve Başkanı Ulu efendimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı
Mübarek kılsın, korusun, boy verdirsin,
Yardım etsin, büyütsün, yukarılara üstlere taşısın
Ömrünce ve ömrümüzce şanını yüceltsin."


Not: Bu metni Türkiye Hahambaşılığı yayınlamış, tanım, Wipipedia dan alınmıştır.)


SARAYIN İLK RESMİ MİSAFİRİ DE PAPA FRANCIS OLMUŞTU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imar ruhsatı alınmaksızın KAÇAK olarak yaptırdığı görkemli sarayında ilk yabancı konuk olarak 28 Kasım 2014'te Hristiyan Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis'i ağırlamıştı.

Papa Francis, aynı zamanda “Devlet Başkanı” sıfatı da taşıdığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanmıştı. Türkiye , Papa’nın “Devlet Başkanı” olduğu Vatikan Devleti’ni resmen tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. bu nedenle Papa için, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “A tipi resmi tören” yapılmıştı


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı... Sonraki Haber >>

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:58:27