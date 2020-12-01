Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ı sarsan adam /01 Aralık 2020 12:47

Erdoğan'ı sarsan adam

Fransa'nın muteber gazetelerinden Le Figaro, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerine, "Erdoğan'ı sarsan adam" başlıklı bir haber yayımladı.

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Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesine mülakat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Göreve başladığımdan bu yana eski yönetime dair 50'ye yakın soruşturma açtık ve yolsuzlukla ilgili dosyaları yargıya intikal ettirdik." dedi.

Le Figaro Türkiye muhabiri tarafından hazırlanan "Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan'ı sarsan adam" başlıklı haber, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Ankara'da 25 yıllık iktidarına son veren Mansur Yavaş'ın ilk iki yılı değerlendirildi. 

"Bu bir insan hikâyesi olduğu kadar bir şehrin hikâyesi." ifadeleriyle başlayan haber, Yavaş dönemi öncesi Ankara'yı şu sözlerle anlattı: "Betonlarla dolu, cazibesiz bir başşehir."

MELİH GÖKÇEK DÖNEMİNDEKİ İSRAFIN SEMBOLÜ DİNAZOR HEYKELLERİ KALDIRILDI

Yavaş'ın Ankara'dan "modası geçmiş yapıları, selefi Melih Gökçek'in milyonlarca lira harcadığı dev dinazor heykellerini" kaldırdığı belirtilen haberde, bisiklet pistleri, park süslemeleri, yenilenebilir enerji ve demokratik katılımla başşehrin çehresinin değiştiği anlatıldı. 

Haber için Le Figaro'ya konuşan Yavaş, "Ankara'da yıllar boyuncu şahsi çıkarlar halkın çıkarlarının önüne koyuldu. Ankara'ya hakkını geri vermenin zamanı." dedi.

Yavaş, kendisinden önceki yönetimin görevden ayrılmadan önce "büyük bir temizlik" yaptığına işaret ederek, "Arşivler kayboldu, envanterler, AKP'ye yakın inşaat şirketleriyle imzalanan anlaşmalar." diye ekledi. 

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: "Göreve başladığımda, önümde 2 milyar dolarlık borç vardı. Tamamlanmamış bir metro projesi için hiç ödeme yapılmadığını tespit ettik. Bizim 500 milyon dolar ödeme yapmamız gerekiyordu."
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