Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı seçti, TRT vizesini kaptı /25 Mayıs 2023 17:01

Erdoğan'ı seçti, TRT vizesini kaptı

Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, 14 Mayıs öncesi protesto ettiği TRT'ye davet aldı. Oğan, bu akşam TRT canlı yayınına katılacak.

SHABER3.COM

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,17 oranında oy alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, geçen günlerde, 28 Mayıs’ta Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu.

İlk turda kendisine oy veren seçmenlerin tepkisini çeken Oğan, Cumhur İttifakı’na destek vermesinin ardından TRT’den canlı yayın daveti aldı.

ERDOĞAN'DAN ÖNCE VE ERDOĞAN'DAN SONRA
Cumhurbaşkanlığı yarışı sürecinde TRT'yi 'eşitsiz bir anlayışla' hareket etmekle suçlayan, hem TRT hem de RTÜK önünde açıklamalar yapan Oğan’ın, Erdoğan’a destek kararı almasından sonra TRT’ye davet alması dikkat çekti.

Oğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, TRT Haber’de saat 22:30’da canlı yayında olacağını ifade etti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ı seçti, TRT vizesini kaptı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:13:18