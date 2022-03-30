Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ı şoke edecek anket: Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik /30 Mart 2022 08:57

Erdoğan'ı şoke edecek anket: Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketinde vatandaşa “ekonomi nasıl yönetiliyor” sorusu yönelttiklerini söyledi ve çıkan sonuçla ilk kez karşılaştıklarını dile getirdi.

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Gazeteci Lale Özan Arslan’ın konuğu olan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketinde vatandaşa yöneltilen “ekonomi nasıl yönetiliyor” sorusuna yüzde 83 oranına kötü yönetiliyor cevabı geldiğini belirtti.

"HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR ORAN GÖRMEDİK"

“14 ilde bugün itibariyle ekiplerimiz çalışıyor. Çok net bir şey söyleyeyim. Saha tamamen seçime odaklanmış durumda” ifadelerini kullanan Kulat, sözlerine şöyle devam etti: “Bize yaşlıdan gence herkesin sorduğu tek soru ‘seçim ne zaman?’ Bunun en büyük nedeni ekonomi ilk defa bu kadar kötü yönetiliyor. Bu ayki yapmış olduğumuz araştırmada ekonominin kötü yönetildiğini söyleyen seçmen oranı yüzde 83. Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik. Bu oran ittifakla demektir. Herkes oy birliğiyle ekonomi kötü yönetiliyor diyor.”

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AKP HÜKÜMETİ EKONOMİDEKİ ÇÖKÜŞÜ ÜZERİNE ALMIYOR

Son seçim anketinde ortaya çıkan yüzde 83’lük “ekonomi kötü yönetiliyor” oranının müthiş bir oran olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kulat, “İşin kötü tarafı bu kötü yönetimle ilgili hükümet bunu hiç üzerine almıyor. Tek söyledikleri ‘Evet ekonomi iyi değil ama bu gelenler de iyi yönetemez’ diyorlar. Niye yönetmesin. Denediniz mi test mi ettiniz” diye konuştu.
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