Erdoğan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet eden parti başkanı gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'un İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.





DW Türkçe'nin haberine göre partinin X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır" denildi.





Açıklamada parti avukatlarının süreci takip ettiği kaydedildi.





HKP, 2014 yılında Adana ve Hatay'da durdurulan MİT TIR'larına ilişkin dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında "savaş suçu" işledikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuştu.





Başvurunun ardından HKP Genel Başkanı Efe hakkında, Erdoğan ve diğer yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Efe bu dava kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanarak 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı.





Ceza üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Nurullah Efe'nin parti üyeliği ve yöneticiliğinin sona erdiğini açıkladı. Parti avukatları "yok hükmünde" dedikleri bu karara itiraz etmişti.





ANKA haber ajansına göre Efe'nin, hakkında devam eden diğer davalarda toplam 51 yıl 4 ay hapis cezası isteniyor.