Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet eden parti başkanı gözaltına alındı /15 Eylül 2025 10:07

Erdoğan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet eden parti başkanı gözaltına alındı

Parti yöneticiliği düşürülen Halkın Kurtuluş Partisi lideri Nurullah Efe Ankut İstanbul'daki evinden gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü.

SHABER3.COM

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'un İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

DW Türkçe'nin haberine göre partinin X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır" denildi.

Açıklamada parti avukatlarının süreci takip ettiği kaydedildi.

HKP, 2014 yılında Adana ve Hatay'da durdurulan MİT TIR'larına ilişkin dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında "savaş suçu" işledikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuştu.

Başvurunun ardından HKP Genel Başkanı Efe hakkında, Erdoğan ve diğer yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Efe bu dava kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanarak 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Ceza üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Nurullah Efe'nin parti üyeliği ve yöneticiliğinin sona erdiğini açıkladı. Parti avukatları "yok hükmünde" dedikleri bu karara itiraz etmişti.

ANKA haber ajansına göre Efe'nin, hakkında devam eden diğer davalarda toplam 51 yıl 4 ay hapis cezası isteniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet eden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:56