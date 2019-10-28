Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı yerden yere vurdu /28 Ekim 2019 13:23

Erdoğan'ı yerden yere vurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyelerinden biri olan Abdüllatif Şener, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı Konya'da yerden yere vurdu. Şener, "Erdoğan, şahsi vaziyeti masaya yatırılır yatırılmaz 17 yıldır hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Trump’ın yardımcısı ile masada eşit konumda ezik ve eğik bir şekilde oturdu." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Abdüllatif Şener, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi. 

Şener, "15 asırlık İslam tarihinin en günahkâr iktidarı Erdoğan hükümetidir.” dedi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A: APTAL OLMA!

CHP Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılan eski AKP'li Şener, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât esnasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'a tehditkâr ve hakaretamiz bir dille kalem alınmış bir mektup gönderdiğine işaret etti. 

Mekkupta, "Senin (Erdoğan) sorunlarınla çok uğraştım. Aptal olma!" ifadelerinin yer aldığını belirten Şener şunları ifade etti: "Arkasından ABD’de soruşturmalar ve yaptırım çabaları başladı. Erdoğan’ı Halkbank davasında sanık koltuğuna Erdoğan’ı oturtmaya kalktılar. O yetmedi, ABD’li senatörler harekete geçti ve ‘Ailesinin mal varlığını araştıracağız’ dediler." 

"ŞAHSİ MAL VARLIĞI MASAYA YATIRILINCA TRUMP'IN YARDIMCISI İLE YAN YANA OTURDU"

"Erdoğan, şahsi vaziyeti masaya yatırılır yatırılmaz 17 yıldır hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Trump’ın yardımcısı ile masada eşit konumda ezik ve eğik bir şekilde oturdu." diyen Şener, ABD'nin bu hamlesi ile askeri harekâtın anında sona erdiğini vurguladı. 

Eski AKP'li Abdüllatif Şener, Erdoğan’ın yönetimiyle birlikte Türkiye'nin şantajlara açık, riskli bir ülke haline geldiğini vurguladı.

"ERDOĞAN'IN DIŞ POLİTİKASI YÜZÜNDEN İNSANLAR ÖLÜYOR”

Erdoğan’ın Çamlıca Camii’nde cuma namazının akabinde cemaate yaptığı konuşmaya da atıfta bulunan Şener, "Erdoğan’ın dış politikasıyla akan kan, tecavüze uğrayan kadınlar, köle pazarlarında satılan kadınlar, masum ve yetim kalan çocuklar, İslam tarihinin en vahşi ve korkunç sahnelerini meydana getirmişlerdir." dedi.

Şener, "Müslümanlar, Müslümanların şerrinden korunmak için Akdeniz’i geçerken on binlercesi boğularak öldü. Böyle bir zulüm politikasının din ve imanla ne ilgisi var? Bu, İslam’a ihanet politikasıdır. 15 asırlık İslam tarihinin en günahkar iktidarı Erdoğan hükümetidir.” diye konuştu.
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