Erdoğan'ı yerden yere vurdu

"Öncelikle iktidarınızdaki bu zikzak milletimize anlatın." diyen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden damadı Berat Albayrak ile birlikte krizin sorumlusu olduğunu kaydetti.





Davutoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Dün demokrasinin d’sinden, dün hukuk devletinin h’sinden korkan bu iktidara bugün ne oldu? Yine mi dış mihrak etkisi yoksa! Bu enkazın üzerini örtecek kılıf bulamazsınız. Düne kadar yaptığın, söylediğin, dillendirdiğin ne varsa tam tersini söyle bunun ismi reform olsun! Kendini inkar et, ismi reform seferberliği olsun." ifadelerini kullandı.







BU BORÇ EN AZ İKİ KİŞİLİK BİR BORÇ





Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, partisinin gündeme ilişkin görüş ve önerilerini paylaşırken, iktidara sert sözlerle yüklendi.





Siyasi parti liderlerinden randevu talep ettiklerini dile getiren Davutoğlu, "Bu iktidara bakınca milletin gördüğü bir tek şey var: Eski Türkiye! Millete borcunuzu ödeyin. 2016’dan beri millete birikmiş bir borcunuz var. Bu borç en az iki kişilik bir borç: Erdoğan-Albayrak borcu." dedi.





İlk olarak dün İyi Parti genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını belirten Davutoğlu, "Yarın da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek görüşlerimiz paylaşacağız." diye konuştu.







"BİR HAFTALIK İKTİDAR GİBİ BAHANELERE SIĞINAMAZSINIZ"





Davutoğlu, "Erdoğan’ın ülkeyi iflasa sürükleyip 'hakkımızda hayırlısı olsun' diyerek kaçıp giden ekonomi bakanından teslim aldığı enkazı kaldırması için bizim de 'hakkınızda hayırlısı' dememizi bekliyorlar. Hatta daha ileri gidip henüz bir haftalık bir iktidara zaman tanımamız gerektiğini söylemeye getiriyorlar." ifadelerini kullandı.





"Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir, ne bekliyorsunuz?" sorusunu yönelten Davutoğlu, "18 yıllık iktidara hiçbir şey olmamış gibi 18 günlük iktidar muamelesi mi yapalım? Bu milletin zekâsına, vatandaşın vicdanına ağır bir hakaret değildir de nedir? Kendinize gelin. Bu iş sizin aile içi gerilimleriniz, kaprisleriniz, çekişmelerinize benzemez." dedi.





HANİ NE OLDU FAİZ LOBİSİNE?





Düne kadar faize savaş açtığını söyleyen Erdoğan'ın geçen hafta "faizleri artıracağız" mesajı verdiğini kaydeden Davutoğlu, "Konuştuğu, söylediği, dillendirdiği şeylerin Türkçesi bu: Faizleri artıracağız. Hani ne oldu faiz lobisine, dış güçlere, kumpas kuranlara? Ne zaman faizci oldunuz?" sorularını yöneltti.







Davutoğlu şunları kaydetti: "Sizin kasalarınız, hesaplarınız yeniden dolacak diye milletin cebinin ve kursağının boşaltılmasına sessiz kalmayacağız. Siz kısa vadede cebinizi dolduracaksınız diye, son yıllarda kaybettiklerinizi telafi edeceksiniz diye biz sessiz kalmayacağız. Milletimiz acı reçeteyi içecek bu simsarlar ve iktidar da hiçbir şey olmamış gibi keyfini sürecek, öyle mi! Asla buna müsaade edilemez."





