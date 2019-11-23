Erdoğan'ın 108 metrekarelik yerli ve milli(!) halısının maliyeti belli oldu

Gazetecilere yere serilmiş olan halıyı gösteren Erdoğan “Arkadaşlar bu halı Hereke… 108 metrekare, yerli ve milli” demişti. Erdoğan’ın yerli ve milli olarak ifade ettiği Hereke halısının maliyeti ise belli oldu.





Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda halının maliyetinin 324 bin TL olduğunu söyledi.





Murat Ağırel şunları yazdı:





“108 m2 Hereke Halısı…

Türkiye’de bu halıdan daha küçük yüzbinlerce ev var.



Üreticilerine sordum. Hereke halısının m2 nin 3 Bin TL olduğunun bilgisini aldım.



Yani halımızın bedeli 108x3000=324.000 TL



Acaba Cumhurbaşkanı cebinden mi aldı yoksa yine biz mi verdik parasını?”





