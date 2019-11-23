Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 108 metrekarelik yerli ve milli(!) halısının maliyeti belli oldu /23 Kasım 2019 12:04

Erdoğan'ın 108 metrekarelik yerli ve milli(!) halısının maliyeti belli oldu

Tayyip Erdoğan dün Saray’da Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma ile yaptığı görüşme öncesi gazetecilere halı tanıttı. Halının fiyatı ise oldukça yüksek

Erdoğan'ın 108 metrekarelik yerli ve milli(!) halısı

Gazetecilere yere serilmiş olan halıyı gösteren Erdoğan “Arkadaşlar bu halı Hereke… 108 metrekare, yerli ve milli” demişti. Erdoğan’ın yerli ve milli olarak ifade ettiği Hereke halısının maliyeti ise belli oldu. 

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda halının maliyetinin 324 bin TL olduğunu söyledi.

Murat Ağırel şunları yazdı:

“108 m2 Hereke Halısı…
Türkiye’de bu halıdan daha küçük yüzbinlerce ev var.
Üreticilerine sordum. Hereke halısının m2 nin 3 Bin TL olduğunun bilgisini aldım.
Yani halımızın bedeli 108x3000=324.000  TL 
Acaba Cumhurbaşkanı cebinden mi aldı yoksa yine biz mi verdik parasını?”

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