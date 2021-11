Erdoğan'ın 20 yıl önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündemde :Millete gidemiyorlar

Türkiye'de ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Dolar kuru, Türk Lirası karşısında her geçen gün değer kazanırken Türkiye’de gün aşırı her şeye de zam gelmeye devam ediyor. Hayat pahalılığının tavan yaptığı bu dönemde AK Parti iktidarı meselelere çözüm üretmiyor. Ekonomiden adalete birçok meselede tıkanan Türkiye’de vatandaş geçim derdiyle boğuşuyor. AK Parti hariç hemen hemen tüm siyasi partiler seçim sahasında esnaf ve halkla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor, çözüm önerilerini anlatıyor. Muhalefet bir yandan da erken seçim çağrılarını sürdürüyor.





ARŞİV UNUTMAZ! ERDOĞAN'IN YILLAR YILLAR ÖNCEKİ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıl önceki çarpıcı bir konuşması ortaya çıktı. Arşiv unutmaz dedirten konuşmada Erdoğan, o günkü hükümetin yetkililerine seçim çağrısında bulunuyor. Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde, “Şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Öyleyse tek çözüm kalıyor. Seçim, seçim, seçim…” ifadelerini kullanıyor.





ERDOĞAN: ŞU ANDA MİLLETE GİDEBİLİYORLAR MI?

Recep Tayyip Erdoğan konuşmada şu ifadeleri kullanıyor:





“Şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına tarım, köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Öyleyse tek çözüm kalıyor. Seçim, seçim, seçim.”