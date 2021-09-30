Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 20 yıllık anketçisi saf değiştirdi /30 Eylül 2021 11:32

Erdoğan'ın 20 yıllık anketçisi saf değiştirdi

Erdoğan'ın 20 yıllık anketçisi Andy-AR araştırma şirketi sahibi Faruk Acar artık İyi Parti'ye çalışacak.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tam göbeğinde olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 20 yıldır özellikle seçim dönemlerinde en yakın çalışan isimlerin başında gelen, partinin stratejilerini belirlemede en yetkin 3 isimden biri” olarak tanımladığı Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar’ın “bundan böyle Meral Akşener ve İyi Parti’nin seçim stratejilerini belirleyeceğini yazdı.

“İnanmakta zorlandığım bu gelişmeyi duyunca öncelikle çok şaşırdım, kendisini aradım” diyen Altaylı, Acar ile arasında geçen diyalogu şöyle aktardı:

“Doğru” dedi. “Zor olmadı mı ayrılmak. Tayyip Bey nasıl karşıladı?” dedim. “Kendisi ile konuşmadım ama haber verdim” dedi.

“Çok eleştirileceksin, çok komplo teorisi olacak. Kimileri partiyi sattığını, gemiyi terk ettiğini söyleyecek, komplo teorisyenleri ise AK Parti ile İYİ Parti’nin arasını yapmak istediğini iddia edecek” dedim.

“Hepsini tahmin ediyorum ama ne dedikleri önemli değil” dedi.

Altaylı son olarak, “Erol Olçok’un ölümü AK Parti için ciddi bir kayıptı. Faruk Acar’ın ayrılması ise 2. büyük darbe olacak bence. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz” görüşünü dile getirdi.
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