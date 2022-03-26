Erdoğan'ın '200 liracık' tarifesine geçildi: 'Feribot' sırası uzamaya başladı

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart'ta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılmış, köprü açılışında konuşan Erdoğan, geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağını söylemişti. 1 haftalık süre dün gece saat 00.00 itibarıyla sona erdi.
Köprünün '200 liracık' olarak duyurulan tarifeye geçmesiyle birlikte yurttaşların boğaz geçişlerinde feribotlara yöneldiği görüldü. Çanakkale Feribot İskelesi'nde sabah saatlerinde kuyruklar oluşmaya başladı.
Yurttaşlar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden araçlarıyla geçişleri için 200 TL öderken, feribot geçişlerinde 95 TL ücret ödüyor.