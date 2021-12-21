Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Gelen cevaplar şöyle:





- Reyiz hakikaten ekonomi uzmanı, her şeyi biliyor halkımıza layık olanı uyguluyor Daha ne yapsın. Doların 10 lira olmasına müsaade etmedi, Avrupa'da insanlar açlıktan kırılıyor, duyduğuma göre isviçre'de 30 kişi açlıktan ölmüş geçen hafta. Halimize şükredelim elhamdülillah



- Noldu ? Bunların hepsi oldu mu ? Oldu ! Adını ne koydunuz ekonomik kurtuluş savaşı siz yediniz bitirdiniz savaşı vatandaşa bıraktınız !!





- Yonetilme şeklimiz: Önce yangın çıkarırsın, sonra bi kap su dökersin, sonra da kahramanlık alkışı alırsın.





- Olmadı mı yahu ,iyi ki varsın sosyal medya hiç bir söylem silinmiyor.





- Doğru olmadı

Dolar şimdilik 16 oldu

Enflasyon % 70 lerde

Merkez bankası döviz rezervi "0"

Bankalar online işlemleri durduruyor...

Hiçbiri olmuyor hiçbiri...





- bu konuşma, mevcut durumun türkiye modeli, çin modeli vb gibi planlanmış bir politikası olmadığını, kontrolü kaybettikleri ve somut bir krizin oldugunu gösteriyor.





- Hani bir içişleri bakanı var ya bekleyin temmuzda ülkem bir uçuşa geçecekki almanya fransa hele o amerika çatlıyacak diyorduya etraftaki şakşakcıları merak ediyorum onlar nerede





- Hiç biri olmadı şükür.

Sadece kur 17?-20?oldu , enflasyon%21 de kaldı (sözde) üzerinde operasyon çekilmeyen memlekette tek doğru rakam kurlar kaldı.





- Eygidi reisim, biz dolar en kötü yönetimle en kötü şartlarda 10 tl olur diye düşünüyorduk, ne bilelim sizin en kötüdende kötü olduğunuzu...





- Reis doğru söylemiş dolar 10 lirada hiç durmadı. Direkt 15 oldu..





- Evet 10 TL oluşunu bir iki saat anca görebildik hiç bişey anlamadık direk 11-12-13 derken 20 yi buldu





- Sayın ekonomi uzmanı her konuda fikri olan profesör , doğru söylüyorsunuz dolar 10 lira olmadı 20 liraya doğru yol aldı





- Bence soylemeyelim, henuz haberi yok sanirim, danismanlar sizde caktirmayin, keyfinize bakin, zaten bu kraldan cok kralciklardaki keyf kimsede yok













Erdoğan konuşmasında "Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon %30'u aşacak, bankalarımız tökezleyecekti. Noldu? Bunların hiçbiri oldu mu?" diye sordu.