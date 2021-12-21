Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu /21 Aralık 2021 10:54

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

AKP'li Cumhurbaşlkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan konuşmasında "Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon %30'u aşacak, bankalarımız tökezleyecekti. Noldu? Bunların hiçbiri oldu mu?" diye sordu.

Gelen cevaplar şöyle:

- Reyiz hakikaten ekonomi uzmanı, her şeyi biliyor halkımıza layık olanı uyguluyor Daha ne yapsın. Doların 10 lira olmasına müsaade etmedi, Avrupa'da insanlar açlıktan kırılıyor, duyduğuma göre isviçre'de 30 kişi açlıktan ölmüş geçen hafta. Halimize şükredelim elhamdülillah

- Noldu ? Bunların hepsi oldu mu ? Oldu ! Adını ne koydunuz ekonomik kurtuluş savaşı siz yediniz bitirdiniz savaşı vatandaşa bıraktınız !!

- Yonetilme şeklimiz: Önce yangın çıkarırsın, sonra bi kap su dökersin, sonra da kahramanlık alkışı alırsın.

- Olmadı mı yahu ,iyi ki varsın sosyal medya hiç bir söylem silinmiyor.

- Doğru olmadı
Dolar şimdilik 16 oldu
Enflasyon % 70 lerde
Merkez bankası döviz rezervi "0"
Bankalar online işlemleri durduruyor...
 Hiçbiri olmuyor hiçbiri...

- bu konuşma, mevcut durumun türkiye modeli, çin modeli vb gibi planlanmış bir politikası olmadığını, kontrolü kaybettikleri ve somut bir krizin oldugunu gösteriyor.

- Hani bir içişleri bakanı var ya bekleyin temmuzda ülkem bir uçuşa geçecekki almanya fransa hele o amerika çatlıyacak diyorduya etraftaki şakşakcıları merak ediyorum onlar nerede

- Hiç biri olmadı şükür.
Sadece kur 17?-20?oldu , enflasyon%21 de kaldı (sözde) üzerinde operasyon çekilmeyen memlekette tek doğru rakam kurlar kaldı.

- Eygidi reisim, biz dolar en kötü yönetimle en kötü şartlarda 10 tl olur diye düşünüyorduk, ne bilelim sizin en kötüdende kötü olduğunuzu...

- Reis doğru söylemiş dolar 10 lirada hiç durmadı. Direkt 15 oldu..

- Evet 10 TL oluşunu bir iki saat anca görebildik hiç bişey anlamadık direk 11-12-13 derken 20 yi buldu

- Sayın ekonomi uzmanı her konuda fikri olan profesör  , doğru söylüyorsunuz dolar 10 lira olmadı 20 liraya doğru yol aldı

- Bence soylemeyelim, henuz haberi yok sanirim, danismanlar sizde caktirmayin, keyfinize bakin, zaten bu kraldan cok kralciklardaki keyf kimsede yok



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:33:04