Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 7 yıl önceki sözleri yeniden gündeme geldi /05 Mart 2020 09:33

Erdoğan'ın 7 yıl önceki sözleri yeniden gündeme geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yinelediği "şehitler tepesi" vurgusu, akıllara 7 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir açıklamayı getirdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında, şehitlerle ilgili attığı tweet yeniden gündeme geldi.

Erdoğan, dün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında "Şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun. 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' dedim, diyorum, diyeceğim" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında yinelediği "şehitler tepesi" vurgusu, akıllara 7 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir açıklamayı getirdi.

Erdoğan, 2013 yılında "Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış, ne insanidir ne de vicdanidir" açıklamasında bulunmuştu.


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